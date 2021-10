Film "Cool Abdoul" over bokser Ismail Abdoul uit Gent ook te zien in gevangenissen: "Gedetineerden hoop geven"

Dat is geen toeval, want Ismail Abdoul heeft zelf ook bijna drie jaar in de gevangenis doorgebracht. "We starten vrijdag in de gevangenis van Oudenaarde. We gaan kijken samen met Ismail en Nabil Mallat, de acteur die de rol van Ismail in de film vertolkt. Gevangenen mogen hun naasten uitnodigen om samen de film te bekijken," vertelt regisseur Jonas Baekeland.