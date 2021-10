Fitnessketen Basic Fit moet 's nachts sluiten: "Zonder personeel kunnen we Covid Safe Ticket niet controleren"

Gisteren besliste het overlegcomité dat fitnesscentra een Covid Safe Ticket moeten vragen aan de ingang van de club. Enig probleem voor fitnessketen Basic Fit: zij hebben in Vlaams-Brabant zeven clubs die ook 's nachts open zijn, zonder personeel. Het CST controleren is dus niet mogelijk, en dus moeten de vestigingen in Diest, Aarschot, Vilvoorde, Kampenhout, Zemst en twee in Leuven vanaf 1 november om 22u30 dicht. Woordvoerder van Basic Fit Kevin Ayeni: "Onze leden moeten op voorhand een reservatie maken in ons systeem. Dan kunnen ze aan de poort hun reservatie scannen en krijgen ze toegang tot de club. Alles is 's nachts geautomatiseerd."

En dus is er geen personeel om het Covid Safe Ticket te controleren. "Voorlopig krijgen onze 24/7 clubs reguliere sluitingsuren. Ze zullen dan om 22u30 sluiten. Intussen zouden we graag een oplossing vinden met de regering zodat we het Covid Safe Ticket automatisch kunnen controleren. Zodat onze klanten toch nog de kans krijgen om 's nachts na of net voor het werk te sporten."