Fitnessuitbater uit Edegem verrast over invoering coronapas: "Zwaar geïnvesteerd in ventilatie en CO2-meters"

Vanaf maandag 1 november moet je als je naar de fitness wil, een coronapas tonen. Dat is een van de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité gisterenavond besliste. De uitbater van Fitopia in Edegem, Erik Defillet, reageert verrast. "Men is al maanden aan het hameren op het belang van een goede ventilatie. We zijn ook verplicht geweest om CO2-meters te installeren. Die zijn aanwezig en getest. Ik begrijp niet waarom deze maatregelen dan genomen worden."