Gaat de conditie van jongeren achteruit? Sportleerkracht uit Turnhout bevestigt: "Smartphone wint het vaak van beweging"

In Nederland maken topsportclubs zich zorgen om de fysieke conditie van de jeugd, maar ook om de toekomst van de topsport. Jongeren zouden te veel zitten en te weinig bewegen, wat ervoor zorgt dat hun conditie en sportprestaties achteruit gaan. Dat schrijft NOS.

Ook bij ons heeft die trend zich al een tijd ingezet, volgens sportleerkracht Paul Embrechts aan de middelbare school Campos in Turnhout. "We zien al een aantal jaren een dalende conditie bij jongeren die starten in onze sportrichting. Dat kunnen we zonder onderzoek al vaststellen en ik denk dat iedere leerkracht dat kan beamen", vertelt Lembrechts in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.