Miljonairskoppel redt cinema Sphinx in Gent:"Iedereen wil investeren in voetbal, wij steken ons geld in arthouse"

Bruno Lowagie en zijn vrouw Ingeborg Willaert streken als student in 1988 neer in Gent. Ze ontdekten de Genste bioscoopwereld aanvankelijk in de toenmalige Decascoop (nu Kinepolis). Door het filmfestival Gent vonden ze al snel de weg naar de minder traditionele filmzalen, die in de Studio Skoop en Sphinx wordt getoond. "De ene week zagen we er alleen maar films van Passolini, de andere week was het Kubcrick. Voor ons, ingeweken West-Vlamingen, ging er een wereld open!", zegt Bruno Louwagie. "Het is toen en daar dat onze liefde voor de cinema is ontstaan, het is voor ons heel belangrijk dat die arthouse in Gent blijft."