Gevaarlijk kruispunt in Tielt-Winge wordt sneller aangepakt

De Aarschotsesteenweg is een gewestweg waarvoor de gemeente niet bevoegd is. "Maar dat wil niet zeggen dat we vinden dat het daarom niet ons probleem is. Het zijn tenslotte onze bezoekers en onze inwoners die daar in ongevallen terechtkomen. Als het nodig is om ook op de gemeentewegen die aansluiten op de Aarschotsesteenweg in te grijpen, dan zijn wij bereid dat te doen", legt de burgemeester uit. Eén van de opties is om de Roeselberg volledig af te sluiten voor het verkeer. "Ook een verplichte rijrichting invoeren zodat je op het kruispunt alleen nog naar rechts mag afslaan kan een mogelijkheid zijn. We wachten nu het advies af."

Het bewuste kruispunt werd in 2015 al eens volledig heraangelegd. "Maar dat heeft dus niet het verhoopte resultaat opgeleverd", vindt Beeken. "We willen nu op korte termijn verbeteringen aanbrengen. Dat zou dit jaar nog moeten lukken, maar in ieder geval ten laatste in het voorjaar van 2022."