Greenpeace wil verbod op vluchten waarvoor alternatieve treinritten van minder dan 6 uur bestaan

"We stoten 10 keer meer CO 2 uit als we het vliegtuig nemen van Parijs naar Amsterdam dan indien we met de trein zouden reizen", benadrukt Sarah Fayolle van Greenpeace Frankrijk. "En dat terwijl dit traject in minder dan drie en een half uur met de trein kan worden afgelegd. Het terugdringen van het luchtverkeer is essentieel als we de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs willen halen. De afschaffing van korte vluchten is alvast een eerste stap."