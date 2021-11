Groot kerstfeest voor 500 senioren in Bredene afgelast door vierde coronagolf

Het grote feest op kerstavond wordt al sinds de jaren '70 georganiseerd. Iedereen, rijk of arm is er welkom. De initiatiefnemers van vzw Bono zijn er het hart van in. “Want onze doelgroep zijn kwetsbare mensen”, zegt Jens Vanhooren. Ze namen zelf de beslissing: “Vooral 60-plussers komen naar het feest. We kunnen onmogelijk inschatten wat de situatie over 2 maanden zal zijn. We willen zeker ook niet het risico lopen om er een grote besmettingshaard te creëren.”

De vzw hoopt dat er volgend jaar wel een kerstreveillon in Bredene kan doorgaan. Het zal dan na 2 jaar pauze de 44ste editie zijn.