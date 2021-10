Als vaccins de sleutel naar onze vrijheid waren, waarom worden mensen dan nog ziek en stijgen de opnames?

De druk op de zorg neemt opnieuw toe, nog altijd wordt een relatief hoog aantal mensen opgenomen in het ziekenhuis. Hoe meer mensen besmet geraken, hoe meer kans er is dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. "De proportie blijft dezelfde", aldus dokter Callens.

Er zijn dan ook een paar zaken veranderd sinds het vaccin ontwikkeld en toegediend is, aldus Callens. "We zitten met een variant die veel besmettelijker is. Bovendien zijn ook de maatregelen begin oktober losgelaten. En van de immuniteit weten we nu dat de bescherming tegen milde ziekte na 6 maanden wat afneemt. Dat wil zeggen dat een gevaccineerde het virus toch kan dragen en waarschijnlijk kan overdragen."