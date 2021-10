BEKIJK - "De inspecteur" krijgt vriendschapsverzoek van zichzelf: Hoe valse profielen op Facebook herkennen?

Hoeveel moeite doet Facebook om valse profielen op te sporen? Ethisch hacker Inti De Ceukelaire neemt de proef op de som en maakt een exacte kopie van het Facebookprofiel van "De inspecteur" Sven Pichal.

Na meer dan een halve dag nog altijd online

Een dag voor De Ceukelaire in de uitzending van "De inspecteur" te gast is, besluit hij een vals profiel aan te maken in naam van Sven Pichal. "Ik heb dezelfde naam en dezelfde foto gekozen. Alles is exact gekopieerd." Ook alle foto's die op het originele profiel staan worden overgenomen. "Ik ben vervolgens met mezelf beginnen te chatten en heb allerlei onbetrouwbare links doorgestuurd. Dat is intussen van gisterennamiddag geleden en het profiel staat nog altijd online."

En dat toont volgens De Ceukelaire aan dat er toch gaten zijn in de manier waarop Facebook valse profielen probeert te bestrijden. "De technologie die ze gebruiken, gaat waarschijnlijk een deel van de valse profielen wel herkennen. Maar dan gaat het eerder over profielen die massaal door grote oplichtingsbendes worden aangemaakt. Als ik individueel een vals profiel aanmaak, zal dat veel minder snel worden opgemerkt."

1,7 miljard valse profielen op 3 maanden tijd

Nochtans zegt Facebook dat ze wel heel hard werken om valse profielen offline te houden. In een geschreven statement aan de redactie van "De inspecteur" laat Facebook weten 35.000 werknemers en speciale technologie in te schakelen in de strijd tegen valse profielen.

Facebook geeft ook cijfers. Zo zouden ze 99,8% van alle valse accounts verwijderen nog vóór ze online komen. Goed voor zo'n 1,7 miljard profielen in het tweede trimester van 2021.

Ethisch hacker De Ceukelaire ontkent niet dat Facebook stappen onderneemt, maar volgens hem verdraaien ze de cijfers wel in hun voordeel. "Facebook zit in een tweestrijd", zegt hij. "Enerzijds willen ze vriendschapsfraude bestrijden, want het is niet goed voor hun imago. Anderzijds willen ze dat hun gebruikers met zoveel mogelijk mensen connecteren. Hoe meer vrienden ze hebben, hoe meer tijd ze gaan doorbrengen op het platform. En hoe meer tijd, hoe meer ze worden blootgesteld aan advertenties en dat brengt geld in het laatje."

Veel luisteraars vragen zich af of het zin heeft om valse profielen te melden aan Facebook. Volgens onze expert is dat sowieso een goed idee. "Een klacht indienen is belangrijk, omdat er dan tastbaar bewijs is. Maar er gevolg aan geven is niet altijd even makkelijk."

Noot van de redactie: Het valse profiel van Sven Pichal is intussen verwijderd. meer dan 12 uur nadat het vals account online kwam, liet Inti De Ceukelaire aan onze redactie weten dat Facebook het valse profiel heeft opgeschort. Het kan dat Facebook zelf in actie is geschoten. Al achten De Ceukelaire en Sven Pichal het niet onmogelijk dat Facebook actie ondernomen heeft naar aanleiding van de uitzending. "Ze wisten dat hun reactie vandaag op Radio 2 te horen zou zijn", zo vertelt Pichal. "De PR-mensen zullen wel meegeluisterd hebben. Het kan dus best zijn dat ze na de uitzending actie hebben ondernomen om mijn valse profiel weg te halen."