Internationale prijs voor bedrijf Niko uit Sint-Niklaas:"Ons werk gaat verder dan de zorg voor milieu en klimaat"

"Voor ons is elke werknemer belangrijk, iedereen is gelijk, we maken geen onderscheid. We hebben ook de Niko Academy opgericht en daar kan iedereen terecht om zich te verder onwtikkelen en te werken aan hun talenten. Bedoeling is om iedereen de kans te geven zich verder te ontplooien", zegt nog Dirk D'Haese. Bij Niko in Sint Niklaas werken 450 mensen, het bedrijf heeft nog andere vestigingen in 10 Europese landen en in totaal werken er tot 900 werknemers in alle vestigingen samen