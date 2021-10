Iran bereid om onderhandelingen over nucleair programma in november te hervatten

Iran is bereid de onderhandelingen over zijn nucleaire programma in november in Wenen te hervatten. Dat heeft de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Ali Bagheri Khani gezegd na een ontmoeting met Europese onderhandelaars in Brussel. Iran sloot in 2015 een nucleair akkoord met zes landen, waaronder de VS en Rusland, maar dat akkoord is amper nog iets waard nadat de VS er is uitgestapt en Iran bepaalde voorwaarden begon te schenden.