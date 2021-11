Stad Kortrijk vraagt fietsers af te stappen in drukke winkelstraten: “Maar het is niet verplicht”

In principe mag je fietsen in de winkelwandelstraten in het centrum van Kortrijk, maar op drukke winkeldagen zorgt het soms voor ergernis en zelfs problemen. De stad krijgt regelmatig klachten van shoppers, handelaars of mensen die een horecazaak uitbaten in het winkelwandelgebied. Daarom gaan ze nu met grote borden de fietsers oproepen om hun gezond verstand te gebruiken.

“Er zijn meer en meer fietsers in Kortrijk. Dat is op zich goed, maar dat er daardoor soms gevaarlijke conflicten ontstaan tussen voetgangers en fietsers kan niet de bedoeling zijn in een voetgangerszone”, zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). Als dit de situatie niet vooruit helpt, zullen er andere maatregelen komen. De schepen van mobiliteit kijkt dan naar een eventueel verbod voor fietsers in de winkelwandelstraten op bepaalde momenten, zoals in de namiddagen of op zaterdag.