Vrouw raakt zwaargewond bij ruzie op lijnbus in Antwerpen

Enkele reizigers raakten vanavond op de bus die van de Rooseveltplaats naar het noorden van de stad reed betrokken in een ruzie. De buschauffeur besloot ter hoogte van de IJzerlaan om aan de volgende halte te stoppen en iedereen te bevelen het voertuig te verlaten. Daarbij liep het echter grondig mis en een van de betrokkenen van de ruzie kwam met haar hoofd tegen de rand van de verhoogde bushalte terecht.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak, maar voorlopig is er niemand opgepakt. Allicht zullen camerabeelden worden gebruikt om de overige betrokkenen te identificeren en na te gaan wat er precies is gebeurd.