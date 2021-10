Meisje van 14 ernstig gewond tijdens les chemie op school in Diksmuide: derdegraadswonden aan benen en onderbuik

Op de campus Cardijnlaan van de middelbare school 't Saam in Diksmuide is een meisje van 14 ernstig verbrand geraakt tijdens een misgelopen experiment. De klas was tijdens de les chemie deze voormiddag experimenten aan het uitvoeren met vloeistoffen. Bij een chemische reactie ontstond er een steekvlam. De vlam was snel gedoofd, maar de gevolgen waren voor de leerlinge heel zwaar. Het meisje van 14 liep derdegraadswonden op aan haar benen. De klas en de leraar grepen onmiddellijk in en plaatsten het meisje onder de douche, die zich in ieder chemielokaal bevindt, tot de hulpdiensten aankwamen.

"Wat er precies fout liep bij de experimenten moet nog onderzocht worden", vertelt directeur van 't Saam Bart Laleman. "Alle klasgenoten zijn aangedaan door het hele gebeuren, ook de leerkracht. We hopen dat de gevolgen zullen meevallen. Op het eerste zicht zijn het vooral brandwonden aan de benen en de onderbuik. De lessen werden daarna onmiddellijk opgeschort en we zullen ook de nodige begeleiding voorzien voor wie dat nodig heeft." De leerlinge werd met een MUG-helikopter naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent gebracht.