Minder dan 1 procent van investeringsfondsen haalt klimaatdoelen Parijs

Het CDP analyseerde meer dan 16.500 investeringsfondsen die gezamenlijk 27 biljoen dollar (23,3 biljoen euro) aan activa beheren. Daarvan voldeden slechts 158 fondsen aan de doelen van Parijs. En de schaarse fondsen die wel aan de Parijse doelen voldoen, beheren slechts 0,5 procent van de totale activa van de in de studie geanalyseerde fondsen.

Met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 kwamen landen wereldwijd overeen om te proberen de stijging van de mondiale temperatuur ruim onder de 2 graden te houden, met 1,5 graden als geprefereerd doel, om gevaarlijke klimaatveranderingen te voorkomen. Meer dan 60 procent van de door het CDP geanalyseerde activa bleek in lijn met een opwarming van de aarde van 2,75 graden.

Het CDP volgt en beoordeelt de klimaattoezeggingen van bedrijven en de maatregelen die zij nemen om klimaatverandering tegen te gaan. "Ondanks toezeggingen van de financiële sector en een schijnbaar duurzame financiële 'boom', is de waarheid dat niet eens 1 procent van de fondsactiva momenteel in overeenstemming is met Parijs", zegt Laurent Babikian van CDP.

Zondag begint in het Schotse Glasgow de COP26-klimaattop. Daar zullen landen onder druk worden gezet zich vast te leggen op extra inspanningen. De conferentie wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om afspraken te maken om de doelen van Parijs alsnog te halen.