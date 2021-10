Wereldwijd 1 miljard euro minder inkomsten voor auteurs/componisten door coronapandemie 

Volgens Jan Hautekiet, voorzitter van de Belgische auteursrechtenvereniging SABAM, is deze crisis ondanks de recente herademing van de sector nog lang niet bezworen: "De pandemie heeft diepe wonden geslagen in het culturele landschap en die vragen tijd om te helen. Voorspellingen tonen aan dat de impact ervan nog tot ver in 2022, mogelijk zelfs tot in 2023, voelbaar zal blijven”.

Luc Gulinck, bestuurder van de beroepsvereniging voor muziekauteurs en muzikanten GALM (Genootschap Artiesten Lichte Muziek), treedt bij: "De dramatisch slechte cijfers komen natuurlijk niet als een verrassing. Wetende dat België gekend is om zijn levendige livesector, kan het niet anders dan dat we nu (en nog geruime tijd) mee in de klappen delen."