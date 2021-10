Minister Kitir maakt 50 miljoen euro vrij voor klimaatprogramma in Sahelregio

“Hier in de Sahel zie je de situatie letterlijk achteruit gaan. Je kan hier bijna meter per meter zien wie er aan het winnen is: extreme droogte of de mens. Met dit klimaatprogramma kunnen we een verschil maken voor heel veel mensen,” aldus minister Kitir.



“We zorgen er niet enkel voor dat mensen hier de schokken van de klimaatsverandering beter kunnen opvangen. Met onze acties – zoals het planten van bomen of het herstellen van land – gaan we de klimaatverandering ook effectief tegen. En dat is goed voor ons allemaal.”