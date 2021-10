Productie van mondmaskers in Genk zit weer in de lift: "Al enkele weken meer vraag"

De voorbije weken kreeg je in winkels nog fikse kortingen op mondmaskers, maar dat zal nu wel snel voorbij zijn. Want vanaf vrijdag zijn mondmaskers weer verplicht in onder meer winkels, musea en bioscopen. Dat heeft het overlegcomité gisterenavond beslist.

Maar bij mondmaskerproducent Illocare in Genk zitten de bestellingen al enkele weken in de lift. “De apothekers en andere sectoren waren zich al aan het voorbereiden op het griepseizoen, dus onze productie was de voorbije weken al met 30 tot 50 procent gestegen”, vertelt Karen Sarkisjan van Illocare. “Ook buiten corona blijven mondmaskers essentieel.”