Lennik voert mondmaskerplicht vandaag al in uit voorzorg: te veel besmettingen bij jongeren

“We weten wel dat dat helemaal niet leuk is voor kinderen, maar ik denk dat ze het veel minder leuk vinden om niet naar school te kunnen komen”, zegt burgemeester Irina De Knop (Open VLD). “Daarom dat vandaag al in de klassen, waar die besmettingen circuleren, de mondmaskers voor de kinderen en voor de leerkrachten terug worden ingevoerd. Voor de scholen waar er nog geen besmettingen zijn, is het een optie om daarop al over te schakelen uit voorzorg.”