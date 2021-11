Leerlingen basisschool De Horizon in Zonhoven zien op tegen mondmaskers in de klas: "Ik moet ervan niezen"

Zullen de leerlingen van de lagere of secundaire scholen na de vakantie opnieuw met een mondmasker naar school moeten? Het is alvast een voorstel van enkele experten. Maar het katholiek onderwijs is er alvast niet voor gewonnen. Meester Kris van basisschool De Horizon ziet de voordelen er wel van in: "Het is niet leuk en je kan elkaar moeilijker verstaan, maar het kan wel nuttig zijn. Ik begrijp dat het moet, dat het noodzakelijk is om die besmettingscijfers te doen dalen. Ik denk dat we maar moeten volgen wat de experten zeggen."

BELUISTER - De leerlingen van basisschool De Horizon over mondmaskers op school bij Radio 2 Limburg: