Mountainbikevignet Kalmthoutse Heide populair: "Al 1.000 verkocht op kleine maand tijd"

De single-trackpaden liggen in het Nederlandse deel van het Grenspark. Wie letterlijk en figuurlijk over de schreef gaat en geen vignet kan voorleggen, riskeert een boete van de Nederlandse boa's. Wurgslangen komen voor alle duidelijkheid niet voor in het Grenspark, het gaat om buitengewone opsporingsambtenaren van de Nederlandse staat. Kortweg boa's. "We gebruiken het geld van de vignetten om de mountainbikepaden te onderhouden. We krijgen alvast fijne feedback over onze routes", besluit Weverbergh.