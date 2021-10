Zelfs met economische vertraging door corona: "Moeten vijf keer sneller af van koolstof dan wat nu het geval is"

Het nieuwste rapport toont opnieuw aan dat de lichten niet meer op oranje, maar stilaan op rood staan, zoals VN-baas Antonio Guterres eerder al zei.

Eergisteren meldde de WMO, de Wereldmeteorologische Organisatie, dat het aantal broeikasgassen zoals CO₂ en methaan in onze atmosfeer naar een recordniveau is gestegen in 2020. De stijging is tijdens het coronajaar 2020 zelfs sneller gegaan dan het gemiddelde van de voorbije tien jaar, schrijft de WMO. "De economische vertraging door corona heeft heeft geen merkbare invloed gehad op het aantal broeikasgassen in de lucht en hoe de hoeveelheid is aangegroeid", staat te lezen in hun Greenhouse Gas Bulletin.

Wetenschappers vrezen dat een opwarmende wereld op zijn beurt ook meer broeikasgassen zal uitstoten, bijvoorbeeld door bosbranden of het smelten van de permafrost.

Gisteren was er nog een alarmerend rapport van de VN over de "emissions gap", de kloof tussen wat we daadwerkelijk uitstoten en wat we in de ideale wereld zouden mogen uitstoten om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Die kloof blijft gigantisch, waarschuwt de VN. Momenteel stevenen we af op een temperatuursstijging van ergens tussen de 2,2 en 2,7 graden tegen het einde van de eeuw.