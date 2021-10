Opgepast voor nieuwe "bijzonder overtuigende" phishingmails die van My e-Box lijken te komen

Verder onderstreept de overheidsdienst dat berichten vanuit My e-Box je altijd zullen aanspreken met je naam en niet met "Geachte Heer/Mevrouw" of "Geachte burger". My e-Box zal ook nooit vragen om bank- of gebruikersgegevens in te vullen, behalve die van je CSAM digitale sleutels. Wie twijfelt aan een mail, kan de toepassing ook openen via https://myebox.be en daar controleren of er effectief een nieuw bericht klaarstaat.