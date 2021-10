Bedrijf uit Nederland bouwt drijvend zonnepark voor kust van Oostende

De technische voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark zijn vorige maand al gestart. Het doel is om in het najaar van 2022 te starten met de bouw van een grote offshore zonnepaneelconstructie. "De zone bij Blue Accelerator is de perfecte locatie omdat de hoogtechnologische meetapparatuur van het lab alles kan monitoren. De installatie wordt ook verbonden met een netaansluiting op de walkant. Er wordt gemikt op een levering van 3.321 megawattuur aan het Belgische net. Dat komt overeen met een elektriciteitsvoorziening voor 1.000 gezinnen", zegt de voorzitter van POM West-Vlaanderen, Jean de Bethune.