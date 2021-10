Mondmaskers in 5e en 6e leerjaar en nieuwe quarantaineregels: dit hebben Vlaamse onderwijspartners beslist

"Die regel zorgt ervoor dat duizenden kinderen in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn. Daar moeten we mee stoppen", zegt Weyts. "Vanaf de herfstvakantie moeten kinderen jonger dan 12 zich enkel nog laten testen als ze symptomen hebben. Dat moet ook de druk op de huisartsen en CLB's verminderen. Wie positief is, moet dan wel een week in quarantaine."



De volledige klas moet wel nog in quarantaine vanaf 4 besmettingen in één week tijd in eenzelfde klas: "Een noodmaatregel om clusteruitbraken te verhinderen op scholen."