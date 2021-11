Opnieuw ongeval op E403 in Lichtervelde "Al vijfde ongeval sinds begin werken"

Rond 13.30 uur raakten twee vrachtwagens en twee auto's bij het ongeval in de richting van Kortrijk betrokken. Een Ford kwam achteraan gedeeltelijk onder een trekker-oplegger van een firma uit Asse terecht. Het autootje raakte zowel vooraan als achteraan zwaar beschadigd. Hetzelfde gebeurde met een Skoda. Ook een vrachtwagen van een Oost-Europese chauffeur was betrokken. Het is al het 5de ongeval aan de werken op die plaats.

Bij de start van de werken, begin september, gebeurden er drie zware ongevallen, waarbij ook een man om het leven kwam. Daarna zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van flitspalen en extra snelheidsborden. Normaal gezien zouden de werken eind deze week achter de rug moeten zijn.