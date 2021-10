Europees Hof legt Polen dwangsom van 1 miljoen euro per dag op zolang tuchtkamer bij Hooggerechtshof blijft bestaan 

Tijdens een toespraak voor het Europacollege in Brugge verwees premier De Croo vanmorgen naar dat interview. "Aan zij die opruiende interviews geven en denken dat het nodig is om in de Financial Times een nieuwe wereldoorlog af te kondigen, wil ik zeggen: u speelt een gevaarlijk spel, u speelt met vuur als u oorlog voert met uw Europese collega's om interne politieke redenen."

"Dit is geen conflict tussen West en Oost, tussen oude en nieuwe lidstaten", gaat De Croo verder, "dit gaat over een overgrote meerderheid van lidstaten - van de Baltische staten tot Portugal - die het erover eens zijn dat de Europese Unie een unie is van waarden en geen geldautomaat. Je kan niet al het geld innen, maar de waarden naast je neer leggen."