Politie Brussel controleert Covid Safe Ticket vanaf 1 november

Op dit moment doet de politie al controles, maar die worden nog niet bestraft. Maar dat verandert dus vanaf 1 november: "Aangezien de actuele sanitaire situatie veranderd is, zullen we vanaf 1 november proactieve patrouilles voorzien op ons grondgebied, op de plaatsen waar een covid safe ticket dient voorgelegd te worden”, zegt Ilse Van de keere van de politiezone Brussel hoofdstad - Elsene. “Onze patrouilles zullen nagaan of de CST toegangscontroles correct gebeuren in bijvoorbeeld de horeca en sportzalen. We gaan daar actief op werken.”