Politievakbonden voeren actie tegen 'moddercampagne' over politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

De lokale website Trudocs onthulde dat leden van het politiekorps camerabeelden uit de cel en ook van het cameranetwerk in de stad verspreiden via een eigen Whatsappgroepje. Ook wordt beweerd dat een aantal personeelsleden bouwwerken uitvoert en zich daar minstens deels in het zwart voor laat betalen. Politieraadsleden die in Sint-Truiden tot de oppositie behoren, hadden zich ook al over de toestanden uitgelaten. En ondertussen is het Comité P, dat de politiediensten controleert, ook effectief een onderzoek gestart binnen de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, maar daarvan zijn nog geen resultaten bekend.