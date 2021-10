Pompstations in Iran werken weer, na cyberaanval van gisteren

Wie er achter de cyberaanval zit, is voorlopig onduidelijk. Iran vermoedt dat de verantwoordelijke uit het buitenland komt, zegt Abolhassan Firouzabadi van de Iraanse Hoogste Raad voor Cyberveiligheid. Hij ziet gelijkenissen met een cyberaanval op het Iraanse spoorwegennet in juli dit jaar. Die aanval was volgens het Israëlische cyberveiligheidsbedrijf Check Point het werk van een hackersgroep die zich Indra noemt en die eerder ook al bedrijven in Syrië (dat volop leunt op steun van Iran) aanviel.