Proces van 39 overleden transmigranten in vrachtwagen begonnen in Brugge

De Vietnamese hoofdverdachte van het proces in Brugge zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft, al zouden hij en andere leden van de groep volgens onderzoek al meer dan 100 mensen illegaal overgebracht hebben.



Luc Arnou is de advocaat van enkele vluchtelingenorganisaties, die zich burgerlijke partij hebben gesteld. “Het dossier gaat over een grote bende van voornamelijk Vietnamezen en van taxichauffeurs in Brussel die zich hebben beziggehouden met een wel zeer lange smokkel van mensen uit Vietnam. Er zijn ook handelingen van in 2018 tot 2020 geregistreerd, dus ik denk dat we hier uiteindelijk slechts het topje van de ijsberg zullen behandelen”, besluit hij.