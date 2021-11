Ribbeltegels voor blinden beschadigd op Grote Markt in Lier 

De ribbeltegels op de Grote Markt in Lier, die blinden en slechtzienden gebruiken om de weg te vinden, zijn beschadigd of liggen schots en scheef. Dat kaart gemeenteraadslid Stéphanie Van Campenhout (CD&V) aan. Vaak staan er ook marktkramers, containers of fietsen op de tegels wat erg onhandig is voor slechtzienden.