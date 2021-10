Schade van overstromingsramp afgelopen zomer opgelopen tot ruim 2 miljard euro

Als we kijken naar de opdeling van de schadegevallen, zien we dat het vooral om 63.692 “eenvoudige risico’s” gaat. Lees: schade aan woningen en winkels. Daarnaast is er schade vastgesteld aan 6.602 voertuigen en aan 1.452 grote ondernemingen en instellingen.

Het mag niet verwonderen dat het grootste deel van de schade, namelijk 2.070 miljoen euro, werd geleden in Wallonië. Dat bedrag is verspreid over 62.440 schadegevallen in het Waals Gewest. De helft van die schade zal het Gewest voor zijn rekening nemen. Zo is overeengekomen met de verzekeraars.

In Vlaanderen wordt de schade op 74,6 miljoen euro geschat. Hiervan neemt het Vlaamse Gewest 28 miljoen euro voor zijn rekening. In de Brusselse regio wordt de schade op 19,2 miljoen euro geraamd. Hiervan neemt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 5 miljoen euro op zich.

