Schoten opent "inspraakkantoor": inwoners mogen mee beslissen over heraanleg centrum

Het is actrice en Schotenaar Vicky Versavel die drie dagen in de week het inspraakkantoor zal openhouden. Ze zal er de ideeën van de inwoners verzamelen voor de heraanleg van het centrum van Schoten.

"De bedoeling is al zeker dat het groener zal worden", zegt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "Schoten is een groene gemeente, onze inwoners zijn trots op het groene karakter ervan, maar dat vinden we niet altijd terug in ons centrum. We gaan dat nu dus naar het centrum brengen. Mensen willen iets meer maken van ons marktplein dan alleen maar een parkeerplein."