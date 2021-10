Spaanse rechter beslist: gescheiden koppel krijgt gedeeld hoederecht over hond na ruzie over zijn nieuwe verblijfplaats

Om te bewijzen dat ook de vrouw een emotionele band heeft met de hond, maakte de advocaat niet alleen gebruik van het Burgerlijk Wetboek, maar ook van het Europees Verdrag voor de Bescherming van huisdieren, dat Spanje in 2017 ratificeerde. Daarin staat dat elk baasje verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn of haar dier. Niemand mag een gezelschapsdier in de steek laten en baasjes moeten hun dieren verzorgen en aandacht geven. Volgens het artikel is elk baasje verantwoordelijk voor is voor het welzijn van het beest.