Antwerpen neemt "slimme" parkeerverbodsborden met gps in gebruik die piepen als je ze verplaatst

"Dat gaan we nu digitaliseren", zegt schepen Kennis. "Gedaan dus met cijfers en letters in krijt of meters plakband waarop met stift geschreven wordt. De juiste datum en uur komen op schermen. Bovendien, als je die borden begint te verslepen, dan beginnen ze te piepen en gaat er een alarmsignaal af bij de mensen die ze plaatsen. Dat gebeurde al wel eens als mensen wat meer plaats wilden of als mensen net vonden dat de borden in de weg stonden en de plaats net kleiner wilden maken."

Er worden de komende weken en maanden geleidelijk meer en meer van die nieuwe slimme borden in gebruik genomen. De oude borden zullen geleidelijk aan verdwijnen. Eerder had de stad ook al een website, waarop je kan nakijken of een parkeerverbod correct aangevraagd was en waarop foutief geplaatste borden aangegeven kunnen worden.