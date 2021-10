Stroomleverancier Mega past  regeling hogere voorschotten aan

De afgelopen dagen kreeg stroomleverancier Mega heel wat kritiek over zich heen van klanten die op hun stroomfactuur plots geconfronteerd werden met hogere voorschotten . Dat was ook het geval voor klanten met een vast contract. Via de klantenzone konden klantwen wel nog het voorschotbedrag met maximaal 30 procent verminderen. Wie nog meer vermindering wou, moest telefonisch contact opnemen met de klantendienst van Mega en die bleek moeilijk bereikbaar.

Test Aankoop heeft heel wat klachten van Mega-klanten daarover ontvangen. De consumentenorganisatie heeft daarop zelf contact opgenomen met Mega. Volgens Test aankoop verliep het contact constructief. De stroomleverancier zal nu zijn regeling rond de voorschotten aanpassen. Via de klantenzone op de site zullen klanten de verhoging zelf kunnen aanvaarden, wijzigen of verwerpen. Dat zou vanaf 18 u vanavond technisch geregeld moeten zijn, zegt Test aankoop in een persbericht.