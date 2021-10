4 op de 10 werknemers met een burn-out krijgen meteen antidepressiva voorgeschreven: "Te veel en te snel" 

Dat er toch zo vaak en zo snel antidepressiva worden voorgeschreven, is zorgwekkend vinden de Socialistische Mutualiteiten en heeft verschillende redenen. "Bij heel wat artsen zit het in de pen om antidepressiva voor te schrijven, het is voor een stuk een automatisme. Het verschil tussen een burn-out en depressie is ook niet altijd even duidelijk, terwijl wel een andere behandeling nodig is", zegt Demyttenaere.