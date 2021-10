Laat je klimaattoekomst berekenen: hoeveel meer hittegolven of overstromingen mag jij verwachten door klimaatopwarming?

De website werkt heel eenvoudig. Je geeft je geboortedatum in, de regio waar je woont, en kiest voor een bepaald klimaatscenario: een opwarming met anderhalve graad (het allerbeste scenario), een opwarming van 2,4 graden (ongeveer waar we zouden stranden met wat nu op tafel ligt) of een opwarming van 3,5 graden tegen het einde van de eeuw.

De website berekent dan hoeveel meer kans je hebt op klimaatextremen zoals droogtes, hittegolven, overstromingen, bosbranden of mislukte oogsten. Het referentiepunt is telkens een wereld zonder klimaatopwarming. Een kind dat vorig jaar werd geboren in Europa zal volgens het middenste opwarmingsscenario zowat 25 keer meer hittegolven meemaken, en 8 keer meer droogtes. Een kind dat geboren wordt in sub-Saharisch Afrika is er veel slechter aan toe, met 53 keer zoveel hittegolven en 5 keer zoveel mislukte oogsten.

De tool is een samenwerking van de VUB, het Imperial College in Londen, het ETH in Zürich, de Humboldt University in Berlijn, het Potsdam Institute for Climate Impact Research en Climate Analytics. Een studie van Wim Thiery en zijn ploeg verscheen enkele weken al in Science, ook daar ging het o.a. over het verschil tussen wat de jongere generatie en hun grootouders kunnen ervaren aan klimaatextremen. Thiery hoopt dat veel mensen hun resultaat zullen delen op sociale media zodat het bewustzijn over het klimaat verder kan groeien.

Klik hier om de test zelf te doen.