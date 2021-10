Tongeren wil iconisch Hotel du Chemin de Fer onteigenen van beruchte huisjesmelker

De gloriejaren van Hotel du Chemin de Fer situeren zich vanaf de jaren zeventig. “Maike Raskin kocht het gebouw toen samen met haar echtgenoot. Zoals in elk stationshotel logeerden er toeristen, maar ook zakenmensen en arbeiders. Maike was een heerlijk mens, die zich bekommerde over een stuk of vijf vaste gasten. Mannen die vrijgezel of weduwnaar waren en geen vaste woning wilden of konden vinden. Ze deed de was en de plas en toverde heerlijke maaltijden op tafel. Veel mensen kwamen er een hapje eten in combinatie met een bezoek aan de Tongerse antiekmarkt.”