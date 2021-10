Mannen doen zich voor als bankbedienden en maken mogelijk honderden slachtoffers in België en Nederland

Ze konden gevolgd worden tot een adres in Limburg, waar de goederen naartoe werden gebracht. Van daar werden ze dan weer naar een opslagplaats in Nederland gebracht. In samenwerking met de Nederlandse politie kon die gevonden worden. Er werd voor honderdduizenden euro's aan producten gevonden.

Alle goederen werden in beslag genomen. De onderzoeksrechter heeft de twee mannen aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en oplichting via het internet.