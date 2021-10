Twee voetgangers zwaargewond na aanrijding in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas zijn vanmorgen twee voetgangers aangereden, ze raakten zwaargewond. Het ongeval gebeurde rond half zeven in de Kleibeekstraat, een belangrijke en drukke toegangsweg.

De bestuurder van een kleine personenwagen, een vrouw, had de twee voetgangers die op het zebrapad overstaken niet gezien. De slachtoffers werden opgeschept en kwamen met hun hoofd tegen de voorruit van de auto terecht. Ze werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van de wagen was in shock. Volgens de eerste vaststellingen reed ze niet te snel, en was ze niet onder invloed. Het ongeval zou veroorzaakt zijn door de duisternis.