Amateurvoetbalster op het veld, prof op de computer: Vanessa Peersmans-Däbritz is enige Belgische vrouwelijke FIFA-speelster

Vanessa Peersmans - Däbritz (31) uit Puurs is de enige Belgische vrouw die professioneel het FIFA-computerspel speelt. Ze heeft sinds kort een contract te pakken bij een zogeheten e-sportsploeg. Daarnaast speelt ze ook echt voetbal - op het veld - bij twee verschillende voetbalploegen. "Het is 24 uur per dag voetbal bij mij', lacht ze.