Vlaams fractieleider Chris Janssens (VB) roept horeca op tot ongehoorzaamheid: "Geen verkapte verplichte vaccinatie"

Volgens Janssens heeft de N-VA zich laten vangen op het Overlegcomité. "Ik zie op dit moment geen noodtoestand", aldus Janssens. "Er zijn inderdaad een 260-tal mensen die covid-gerelateerd op de intensieve zorg zouden liggen. Maar in de piekperiode vorig jaar ging het over 1.200 tot 1.500 mensen op de intensieve zorg." Voor een goed begrip: vorig jaar was er nog geen sprake van vaccinaties.

Wat moet er dan wel gebeuren volgens Vlaams Belang? "Laten we gewoon de Vlaming oproepen om zijn gezond verstand te gebruiken. Zorg ervoor dat je uw afstand bewaart waar nodig. Maar in elk geval: die beloofde vrijheid die jullie gegarandeerd werd, daar moeten we ons aan vasthouden."