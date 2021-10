Vlaamse regering voor rechtbank voor "wapenexport naar Turkije"

Moeten die bedrijven niet weten wie de eindklant is van hun onderdelen? “De Europese richtlijn 2009/43 verbiedt expliciet beperkingen op de intra-Europese handel van niet-essentiële onderdelen. De door Vredesactie en Amnesty aangehaalde meldingsplicht is in deze dus ook niet van toepassing.” zegt een betrokkene.

“Vlaanderen is eigenlijk al een tijdje één van de strengste leerlingen in de “wapenexport-klas” van Europa” zegt de betrokkene. “Al is dat natuurlijk niet zo moeilijk voor ons, Vlaanderen heeft eigenlijk nauwelijks of geen echte wapenindustrie. In Wallonië is dat met bedrijven als FN en John Cockerill natuurlijk wel anders”.