Vliegen we binnenkort over straten? Japans bedrijf wil transportrevolutie starten met nieuw vliegend toestel

Als het aan een Japanse start-up ligt, verplaatsen we ons in de toekomst ook in het dagelijkse leven in de lucht. Het bedrijf heeft een nieuw transportmiddel “XTurismo Limited Edition” gelanceerd, een soort vliegende motor die snelheden tot 100 kilometer per uur haalt. De XTurismo zal nog niet meteen in het straatbeeld verschijnen, maar geïnteresseerden kunnen hun exemplaar al wel bestellen.