Voetballende Mister Gay Belgium over coming-out profspeler Josh Cavallo: "Veel jonge voetballers kijken hiernaar op"

Je zou het bijna niet geloven, maar in 2021 is Cavallo de eerste jonge, actieve profspeler die zich out als homo. "Ik denk dat we niet onder stoelen of banken kunnen steken dat dit enorm belangrijk is," zegt Mister Gay Belgium 2019 en amateurvoetballer Matthias De Roover. "Hij is 21 jaar, in de fleur van zijn leven en een beloftevolle Australische speler van de nationale ploeg met een hele toekomst voor zich. Als hij zo'n stap durft zetten, gaan daar enorm veel jonge voetballers naar opkijken."