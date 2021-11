Vriendenclubje uit Dessel richt eigen cultuurcentrum op: "Cultuur zonder daarvoor 100 km te moeten rijden"

Negen vrienden uit Dessel, allen veertigers, hebben beslist om samen een eigen "cultuurcentrum" op te starten.

"We kennen mekaar van in het jeugdcentrum vroeger, in onze jonge jaren hebben we veel samen georganiseerd. Als dertigers al hadden we het gevoel dat er te weinig te doen was in Dessel en nu zijn we in de positie om dat te veranderen en zelf de handen uit de mouwen te steken", zegt Bert Rommes, door de vrienden gepromoveerd tot voorzitter van CC Toendra, zoals ze hun "cultuurcentrum" genoemd hebben.