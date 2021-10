Vrouw uit Waregem die broer 3 jaar in slaapkamer opsloot, moet schadevergoeding van 6.000 euro betalen

5 jaar geleden trok de vrouw samen met haar zoon in bij haar broer. De man had psychische problemen en kon moeilijk voor zichzelf opkomen. Ze begon meer en meer de baas te spelen van hem. Tot ze hem zelfs jarenlang opsloot in zijn kamer. Ze installeerde een slot en bracht eten tot aan zijn deur. Eén keer per week werd hij met koud water gewassen.

Toen hij op een dag alleen was kon hij door zijn raam ontsnappen door lakens aan elkaar te knopen, hij belandde uiteindelijk bij zijn huisarts. De man moest een maand in psychiatrie opgenomen worden om te bekomen van het trauma.

De vrouw mag nu geen contact meer hebben met haar broer en moet hem een schadevergoeding van ruim 6.000 euro betalen.